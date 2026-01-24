Kyselyssä vastaajilta kysyttiin kouluarvosanaa Suomen ulkopolitiikan hoidosta viime aikoina.
Suomalaiset ovat melko tyytyväisiä Suomen ulkopoliittiseen johtoon, käy ilmi Ilta-Sanomien kyselystä.
Vastausten keskiarvo oli noin 7,5. Kokoomuksen kannattajat antoivat ulkopolitiikan hoidosta keskiarvoa paremman arvosanan, kun taas vasemmistoliiton kannattajat antoivat keskiarvoa huonomman arvosanan.
Presidentti Alexander Stubb sai kyselyssä arvosanaksi hieman yli 8 ja ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) hieman yli 7,5.
Kyselyn mukaan Stubb on kansan suosiossa, sillä puolet vastaajista antoi ulkopolitiikan johtamisesta Stubbille arvosanaksi 9 tai 10.
Taloustutkimus haastatteli kyselyyn hieman yli tuhatta ihmistä internet-paneelissa 21.–22. tammikuuta. Kyselyn virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.
