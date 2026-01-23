Ilta-Sanomien mukaan Tykät on tuomittu avioeroon.
Hyvinvointivalmentaja Karita Tykkä ja hänen puolisonsa Petri Tykkä on tuomittu avioeroon perjantaina 23. tammikuuta, kertoo Ilta-Sanomat. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus vahvisti asian lehdelle.
Karita kertoi viime vuoden maaliskuussa Instagramissa jättäneensä avioerohakemuksen.
– Olen eilen jättänyt erohakemuksen. En tule kommentoimaan aihetta ja toivoisin rauhaa käsitellä asioita täysin yksityisesti, poissa julkisuudesta, hän kirjoitti tuolloin Instagram-postauksessaan.
