Tässä ovat The Box Suomi -ohjelman kisaajat

the box suomi
Tässä ovat The Box Suomi -ohjelman kisaajatNelonen
Julkaistu 18.08.2025 10:32
Toimittajan kuva
Silja Välske

silja.valske@mtv.fi

The Box Suomen kilpailijat julkistettiin. 

The Box Suomi -ohjelmassa 12 julkisuudesta tuttua henkilöä kuljetetaan boksin sisällä yllättäviin paikkoihin. Boksin ovien auettua he näkevät, missä ovat ja joutuvat päättelemään, mitä pitää tehdä. 

Heidän tulee kerätä pisteitä välttääkseen putoamisen kisasta. Voittaja saa itselleen 20 000 euroa. Ohjelman juontaa Janni Hussi

Kisassa ovat mukana Janne Grönroos, Fathi Ahmed, Juuso Karikuusi, Sauli Koskinen, Marko Anttila, Alharith ”Alha” Obaid, Karita Tykkä, Eevi Teittinen, Taru Valkeapää, Bakari ”Baka” Diarra, Amelie Blauberg ja Ina Mikkola.

The Box Suomi alkaa Ruudussa ja Nelosella maanantaina 22. syyskuuta.

Lisää aiheesta:

Tässä ovat Petolliset-kauden kisaajatTässä ovat Petolliset-kauden kisaajatTässä ovat uudet Selviytyjät Suomi -kisaajatTässä ovat Petolliset-sarjan kisaajatOlen Julkkis... Päästäkää Minut Pois! -kisaajat paljastettiin – he ovat mukanaNäin Masked Singer -jaksossa arvailtiin henkilöllisyyksiä – Juha Sipilä, Kirsi Alm-Siira ja Pippa Laukka
Janni HussiIna MikkolaMarko AnttilaKarita TykkäEevi TeittinenSauli KoskinenTV-ohjelmat

Tuoreimmat aiheesta

Janni Hussi