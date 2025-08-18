Tässä ovat The Box Suomi -ohjelman kisaajat

The Box Suomen kilpailijat julkistettiin.

The Box Suomi -ohjelmassa 12 julkisuudesta tuttua henkilöä kuljetetaan boksin sisällä yllättäviin paikkoihin. Boksin ovien auettua he näkevät, missä ovat ja joutuvat päättelemään, mitä pitää tehdä.

Heidän tulee kerätä pisteitä välttääkseen putoamisen kisasta. Voittaja saa itselleen 20 000 euroa. Ohjelman juontaa Janni Hussi.

Kisassa ovat mukana Janne Grönroos, Fathi Ahmed, Juuso Karikuusi, Sauli Koskinen, Marko Anttila, Alharith ”Alha” Obaid, Karita Tykkä, Eevi Teittinen, Taru Valkeapää, Bakari ”Baka” Diarra, Amelie Blauberg ja Ina Mikkola.

The Box Suomi alkaa Ruudussa ja Nelosella maanantaina 22. syyskuuta.