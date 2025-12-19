Entinen F1-kuljettaja Mika Salo ja hänen vaimonsa Annica Salo eroavat.

Mika ja Annica Salo eroavat. Annica Salo kertoo asiasta Me Naiset -lehdessä. He ovat jättäneet avioerohakemuksen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen 17. joulukuuta.

Hakemuksessa he pyytävät, että heille ei määrätä harkinta-aikaa, sillä he ovat asuneet eri osoitteissa jo kahden vuoden ajan.

– En tiedä, mitä sanoa. Sydämeni on särkynyt. Löysin elämäni rakkauden. Ihmisen jonka kanssa halusin jakaa kaiken ja viettää lopun elämääni yhdessä. Uskoin, toivoin ja rakastin. Yli kaiken vain rakastin, Annica sanoo Me Naisille.

Mika ja Annica Salo menivät naimisiin kanssa Las Vegasissa 31. elokuuta 2023, ja myöhemmin syyskuussa järjestettiin hääjuhla Suomessa.