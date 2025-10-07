Teemu Laurell kertoo Instagramissa eronneensa.

Yrittäjä ja missiemo Mirella Merivirta ja julkkiskokki Teemu Laurell ovat eronneet. Laurell kertoo asiasta Instagram-tilinsä tarinat-osiossa.

– Valitettavasti elämässä kaikki ei mene niin kuin toivosi. Viime päivinä minulta on kysytty parisuhteeni tilasta. Suhteemme on päättynyt. Asia on yksityinen, enkä tule kommentoimaan sitä enempää, hän kirjoittaa.

Merivirta ja Laurell julkistivat suhteensa vuoden 2024 syyskuussa, kun he saapuivat yhdessä Miss Suomi -kilpailun punaiselle matolle. He kertoivat helmikuussa Instagramissa, että odottavat lasta.

Lapsi syntyi tämän vuoden heinäkuussa

