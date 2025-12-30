Jari "Bull" Mentula ja hänen vaimonsa avioliitto on päättynyt.
Kehonrakentaja Jari "Bull" Mentulan ja hänen vaimonsa Marun avioliitto on tullut tiensä päähän. Ex-pari jätti yhdessä avioerohakemuksen Pirkanmaan käräjäoikeuteen 19. kesäkuuta.
Pariskunta jätti toisen vaiheen hakemuksen 23. joulukuuta ja heidät tuomittiin avioeroon. Pirkanmaan käräjäoikeus vahvistaa asian MTV Uutisille. Avioerosta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.
Avioeron toisen vaiheen hakemuksen jättämisestä ensimmäisenä kertoi Seiska.