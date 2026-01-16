Dubaissa asuva malli ja lentoemäntä Anni Uusivirta odottaa esikoistaan, kertoo Ilta-Sanomat.
Malli ja lentoemäntä Anni Uusivirta ja hänen kumppaninsa brasilialainen jujutsuvalmentaja Leandro Fideles odottavat esikoistaan. Uusivirta kertoo asiasta Ilta-Sanomien haastattelussa.
– Minusta tulee äiti kesän alussa. Vauva on paras syntymäpäivälahja, vaikka hän ei ihan ehdikään mukaan syntymäpäivilleni toukokuun puolivälissä, Uusivirta sanoo lehdelle.
Pari meni kihloihin syksyllä 2024 ja avioitui samana vuonna 16. joulukuuta.