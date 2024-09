Anni Uusivirta meni kihloihin!

Malli ja lentoemäntä Anni Uusivirta ja hänen kumppaninsa brasilialainen jujutsuvalmentaja Leandro Fideles ovat menneet kihloihin. Asia paljastuu Uusivirran Instagram-profiilista , minne hän on jakanut 31. elokuuta julkaisun ilouutisesta.

– Kuinka kauan rakastan sinua? Niin kauan kuin tähdet ovat ylläsi ja pidempään, jos pystyn. Nyt ja ikuisesti, Uusivirta kirjoittaa englanniksi mukaillen Ellie Gouldingin How Long I Will Love You -kappaleen sanoja.