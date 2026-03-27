Iranin sota jakaa Yhdysvalloissa konservatiiveja, jotka ovat koolla Texasin Dallasissa. Kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo, että Trumpin suosio on laskenut sodan takia tasaisesti.
Yhdysvalloissa konservatiivit ovat kokoontuneet vuotuisen suurtapahtumaansa, jota varjostaa tällä kertaa presidentti Donald Trumpin aloittama sota Iranissa.
Tapahtuman puheenjohtaja totesi CNN-uutiskanavalle, että sotilasoperaatio hermostuttaa ihmisiä eivätkä konservatiivit ole asiassa poikkeus.
Tapahtumassa esiintyy muun muassa Iranin entisen shaahin poika Reza Pahlavi, joka tukee Trumpin sotatoimia Iranissa.
Konferenssi testaa osaltaan republikaanien yhtenäisyyttä ennen tärkeitä marraskuun välivaaleja.
Sota voi maksaa republikaaneille vaalivoiton
Dallasissa kokousta seuraava MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo, että sota on herättänyt kokouksessa todella kiihkeää keskustelua.
– Iran on hallinnut useita lavapuheita, eikä se oikeastaan kuulu vain sanallisesti, vaan se myös näkyy. Monella on Amerikan lippu tai jonkinlainen Trump‑fanivaatetus, mutta sen lisäksi täällä näkyy myös Iranin lippuja ja nimenomaan sitä lippua, joka oli Iranissa käytössä ennen Iranin vallankumousta, Karppinen kertoi Kymmenen uutisissa.