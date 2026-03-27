Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin mukaan Yhdysvallat harkitsee 10 000 sotilaan lähettämistä Lähi-itään.
Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan Lähi-idän konflikti on vaarassa laajentua maasodaksi.
– Se on mahdollista. Meillä on nyt rajoittunut näkyvyys siihen, mitä sodassa tulee tapahtumaan. Voi olla, että tilanne elää lähipäivinä ja viikkoina edelleen, MTV:n Uutisextrassa vieraillut Valtonen sanoo.
Valtosen mukaan Yhdysvallat pyrkii nyt lisäämään painostusta Irania kohtaan, jotta neuvottelut etenisivät. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut Yhdysvaltojen neuvottelevan Iranin kanssa sodan lopettamisesta, mutta Iran on kiistänyt neuvottelujen olevan käynnissä.
Valtonen pitää konfliktin mahdollista laajentumista huolestuttavana myös Suomen kannalta.
Iranin konfliktilla on laajasti vaikutuksia Eurooppaan ja Suomeen muun muassa nousseiden energianhintojen kautta.
On epätodennäköistä, että Lähi-idän konfliktiin saataisiin ratkaisuja lähitulevaisuudessa, Valtonen sanoo.