



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Elina Valtonen varoittaa: Lähi-idän konflikti voi laajentua maasodaksi Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan tilanne Lähi-idän konfliktissa voi elää lähipäivinä ja -viikkoina. Julkaistu 31 minuuttia sitten Maria Nykänen maria.nykanen@mtv.fi Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan Iranin konflikti voi laajentua maasodaksi. Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin mukaan Yhdysvallat harkitsee 10 000 sotilaan lähettämistä Lähi-itään. Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan Lähi-idän konflikti on vaarassa laajentua maasodaksi. – Se on mahdollista. Meillä on nyt rajoittunut näkyvyys siihen, mitä sodassa tulee tapahtumaan. Voi olla, että tilanne elää lähipäivinä ja viikkoina edelleen, MTV:n Uutisextrassa vieraillut Valtonen sanoo. Valtosen mukaan Yhdysvallat pyrkii nyt lisäämään painostusta Irania kohtaan, jotta neuvottelut etenisivät. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut Yhdysvaltojen neuvottelevan Iranin kanssa sodan lopettamisesta, mutta Iran on kiistänyt neuvottelujen olevan käynnissä. Valtonen pitää konfliktin mahdollista laajentumista huolestuttavana myös Suomen kannalta. Iranin konfliktilla on laajasti vaikutuksia Eurooppaan ja Suomeen muun muassa nousseiden energianhintojen kautta. On epätodennäköistä, että Lähi-idän konfliktiin saataisiin ratkaisuja lähitulevaisuudessa, Valtonen sanoo.

– Ei ole näköpiirissä, että Iranissa valta vaihtuisi suuntaan, jossa kunnioitettaisiin esimerkiksi kansalaisten perusoikeuksia, demokratiaa ja Israelin olemassaoloa. Tässä on erittäin paljon elementtejä, joihin on vaikea saada minkäänlaista ratkaisuja lähitulevaisuudessa.

"Maailmassa on tosi vähän ihmisiä, jotka tietävät, mitä tässä konfliktissa tapahtuu"

Vaikutukset Suomeen ja Eurooppaan riippuvat etenkin siitä, kuinka kauan Hormuzinsalmen öljykuljetukset ovat pysähdyksissä.

Trump on uhannut, että Yhdysvallat iskee Iranin voimalaitoksiin ja tuhoaa ne, jos Iran ei avaa Hormuzinsalmea laivaliikenteelle.

Valtosen mukaan on erittäin vaikea arvioida, milloin Hormuzinsalmen liikenne voisi alkaa uudelleen.

– Maailmassa on tosi vähän ihmisiä, jotka tietävät, mitä tässä konfliktissa tapahtuu seuraavan seitsemän päivän, saatika seuraavan kahden kuukauden aikana. Joka tapauksessa tällä tulee olemaan vaikutuksia vielä päivien ja viikkojen ajan, vaikka päästäisiin sovintoon huomenna. Vaikutuksia maailmanmarkkinahintoihin ja alueen vakauteen, koska tietynlainen luottamus on järkkynyt moneenkin suuntaan.

Valtonen ei halua ennakoida, pitäisikö hallituksen ottaa käyttöön tukitoimia, joita valtiovarainministeriö parhaillaan selvittää.

– En lähde arvioimaan, tarvitaanko niitä jossain kohtaa. Mutta jos konflikti jatkuu, niin kyllä tämä leikkaa hyvin tuntuvasti kuluttajien ostovoimaa, jo pelkästään energiahintojen ja bensapumpun kautta.

Todennäköistä on, että myös korot nousevat, jos on niin, että tilanne pitkittyy, Valtonen sanoo.

"Rauhanneuvottelut toistaiseksi tässä"

Iranin konfliktin ajan Ukrainan rauhanneuvottelut ovat olleet jäissä. Valtosen mukaan näköpiirissä ei ole, että neuvottelut jatkuisivat.

– Uskon, että tällä kokoonpanolla rauhanneuvottelut ovat toistaiseksi tässä. Mutta mikään sota ei kestä ikuisesti, ja toivomme että Ukrainaan saataisiin tulitauko mahdollisimman pian, ja mieluiten pysyvä rauha.

Valtosen mukaan neuvottelujen keskeytyminen ei ole pelkästään huono asia, sillä pöydällä on ollut myös rauhanehtoja, jotka eivät kunnoita Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia.

MTV:n Uutisextrassa Valtonen kommentoi myös Ukrainan drooni-iskuja Suomen lähialueille.

Uutisextra MTV3 kanavalla kello perjantaisin 22.35 ja lauantaisin kello 19.10. MTV Katsomossa jakso on nähtävissä perjantaisin kello 17.00 alkaen.