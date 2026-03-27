Ulkoministerin mukaan Yhdysvallat on myös avoin sille, että Ukrainalle tarkoitettua aseistusta siirrettäisiin Lähi-idän sotaan.
Yhdysvallat olettaa lopettavansa Iran-operaationsa parin lähiviikon aikana, sanoi ulkoministeri Marco Rubio perjantaina. Hänen mukaansa Yhdysvallat on yhä aikataulustaan edellä ja voi yhä saavuttaa tavoitteensa Iranissa ilman maajoukkoja.
Rubio kommentoi asiaa Pariisin lentokentällä poistuessaan G7-maiden ulkoministerikokouksesta. Yhdysvallat on pitkin matkaa antanut ristiriitaisia viestejä aikeistaan ja aikatauluistaan Iranissa.
Rubio sanoi myös Yhdysvaltojen olevan avoin sille, että Ukrainalle tarkoitettua aseistusta siirrettäisiin Lähi-idän sotaan.
Esimerkiksi Politico oli kertonut jo aiemmin Yhdysvaltojen alkaneen varoitella liittolaisiaan siitä, että asetoimituksissa priorisoitaisiin lähikuukausina Lähi-itää, mikä voisi johtaa katkoksiin asetoimituksissa Ukrainalle.
Rubio saapui perjantaina johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän ulkoministerien kokoukseen Ranskassa. Kyseessä oli Rubion ensimmäinen ulkomaanmatka sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin.
Pariisin lähellä pidettävä kokous alkoi jo torstaina, mutta Rubio osallistuu kokoukseen vasta perjantaina. Yhdysvaltalaismedia NPR kirjoitti, että Rubion oli tarkoitus vakuuttaa muut G7-maat strategiasta Iranin sodassa.