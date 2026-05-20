Naisen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi Raumalla viime viikonloppuna.
Lounais-Suomen poliisi kertoo vanginneensa uhrin avopuolison Rauman surmassa.
Poliisi sai ilmoituksen kuolleesta naisesta asunnossa Raumalla lauantaina. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi.
Poliisi kertoi aiemmin ottaneensa kiinni kaksi miestä rikoksesta epäiltynä. Toinen kiinniotetuista kuitenkin vapautettiin kuulustelujen jälkeen. Mies on kiistänyt liittyvänsä mitenkään tutkittavaan asiaan.
Toinen epäilty vangittiin tänään syytä epäillä -kynnyksellä, ja hän on uhrin avopuoliso, vuonna 1962 syntynyt mies. Mies on kuulusteluissa kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.