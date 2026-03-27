Presidentti Donald Trumpin entinen Valkoisen talon neuvonantaja Steve Bannon toivoo MTV:n haastattelussa Trumpin painostavan enemmän arabimaita auttamaan taistelussa Irania vastaan. Bannon varoitti Texasin konservatiivien kokoontumisessa, että amerikkalaisten maajoukkojen lähettäminen Iraniin olisi virhe.

Yhdysvaltain republikaanien keskuudessa ei ole montaa asiaa, joka hermostuttaa kuten Iranin sota. Konservatiivien vuosittaisessa kokoontumisessa CPAC:issa vielä vuosi sitten Trump lupasi olla rauhan presidentti ja laittaa Amerikan aina ensi sijalle.

Nyt Yhdysvallat on kuitenkin Iranin kanssa sodassa, ja pelkona on sodan laajentuminen ja maajoukkojen liittyminen sotaan.

Trumpin entinen päästrategisti Bannon kuuluu konservatiivien isoihin nimiin, jotka ovat arvostelleet Iranin sotaa. Texasin konferenssin lavalla Bannon varoitti, kuinka työväki, Trumpin kannattajien pojat ja tyttäret, joutuisivat taistelemaan Iranissa, mikäli Yhdysvallat aloittaa maahyökkäyksen.

Bannon on arvostellut Iranin sotaa ennenkin, mutta ei näe MTV:n haastattelussa enää sodasta nopeaa ulospääsyä.

Pitäisikö hänen lopettaa sota nyt?

– Hän ei voi lopettaa sitä nyt, me olemme siinä mukana. Meidän on voitettava se.

Miten me aiomme voittaa sen?

– Lisäämällä kovempaa sotilaallista painetta, saamalla arabit mukaan, ottamalla arabiarmeijat mukaan, katkaisemalla kaikki rahoitus, sulkemalla Dubai. Meidän on oltava täysin armottomia – taloudellisesti, rahoituksellisesti, kaikilla keinoilla – jotta saadaan nämä ihmiset polvilleen ilman maihinnousukenkiä.

Kannatuskyselyissä Trumpin suosio on laskenut, ja enemmistö amerikkalaisista vastustaa sotaa. Republikaanipuolueessa kuitenkin valtaosa sanoo yhä kannattavansa Trumpin operaatiota, mutta maajoukot ovat monelle punainen vaate.