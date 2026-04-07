Iranin uho kiihtyy Donald Trumpin asettaman määräajan lähestyessä.
Iranin presidentti Masoud Pezeshkian uhoaa, että jopa 14 miljoonaa iranilaista on valmiina uhraamaan henkensä puolustaakseen maataan sodassa Yhdysvaltoja ja Israelia vastaan.
Uutiskanava CNN kertoo Iranin presidentin lausunnoista viestipalvelu X:ssä.
Presidentti Pezeshkian viittaa uhkauksellaan "Janfada" -kampanjaan, joka tarkoittaa hengen uhraamista. Hallinnon kampanjan tarkoituksena on yhdistää iranilaisia kansakuntana sota-aikana.
– Yli 14 miljoonaa urheaa iranilaista on tähän mennessä ilmoittanut valmiudestaan uhrata itsensä Iranin puolustamiseksi.
– Minä itsekin olen ollut ja olen edelleen omistautunut antamaan henkeni Iranille, presidentti kirjoittaa.
Iranissa elää reilut 90 miljoonaa ihmistä.
Lue myös: Trumpin ex-liittolaiselta raju purkaus: "Langetkaa polvillenne, hän on tullut hulluksi"
Uho kiihtyy Trumpin raivotessa
Iranin vallankumouskaarti varoitti tänään naapurimaita siitä, että Iranin "pidäkkeet" ovat poistuneet ja maa aikoo ottaa maalitaulukseen Yhdysvaltain sekä amerikkalaisten liittolaismaiden infrastruktuurin.
Vallankumouskaartin kommenteista uutisoi Reuters. Vallankumouskaarti, maan keskeinen vallankäyttäjä, uhoaa sotkevansa alueen öljyn- ja kaasuntuotantoa jopa vuosien ajan.
Yhdysvaltain presidentti Donald hermostui pääsiäispyhinä Iranille ja antoi uuden määräajan Hormuzinsalmen avaamiseksi.