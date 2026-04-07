Trumpin ex-liittolainen kehottaa republikaaneja puuttumaan Trumpin "hulluuteen" ja rukoilemaan anteeksiantoa.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entinen keskeinen tukija Marjorie Taylor Greene roimii kovin sanoin Iranin sotaa sekä republikaaneja. Tapauksesta uutisoivat useat yhdysvaltalaiset mediat, muun muassa poliittinen julkaisu The Hill.
Marjorie Taylor Greene toimi aiemmin republikaanien edustajana Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneessa, mutta jätti kongressin tämän vuoden alussa ajauduttuaan Trumpin kanssa välirikkoon.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hermostui pääsiäispyhinä Iranille ja antoi uuden määräajan Hormuzinsalmen avaamiseksi. Määräaika umpeutuu tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa.
Trump on uhannut alkaa tuhoamaan Iranin infrastruktuuria, mikäli tärkeää energiankuljetusväylää ei avata määräaikaan mennessä.
Trump kiihotti itsensä poikkeuksellisen rajuun kielenkäyttöön pääsiäisenä.
– Avatkaa se vitun salmi, hullut paskiaiset tai tulette elämään helvetissä – tulette näkemään! Ylistetty olkoon Allah, Trump mylvi Truth Social -viestipalvelussa sunnuntaina.
Marjorie Taylor Greene vastasi Trumpin vyörytykseen rajulla kritiikillä.
Pian Trumpin raivoamisen jälkeen Green julkaisi X:ssä päivityksen, jossa hän nosti esiin presidentin esittämät pääsiäisuhkaukset Iranille.
– Jokaisen hallinnon jäsenen, joka väittää olevansa kristitty, tulee langeta polvilleen ja anella anteeksiantoa Jumalalta, sekä lopettaa presidentin palvominen.
"Tunnen teidät kaikki"
Greene vaatii hallinnon jäseniltä väliintuloa.