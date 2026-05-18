Suomen MM-joukkueen kapteeni Aleksander Barkov valitsi MTV:n toiveesta kaikkien aikojen Leijonat-tähdistökentällisensä.
Barkov nimesi kuusikkoonsa – kolme hyökkääjää, kaksi puolustajaa ja maalivahti – viisi jo pelaajauransa lopettanutta legendaa, mutta mukaan mahtui myös yksi aktiivipelaaja.
– Jere Lehtinen, Ville Peltonen ja Saku Koivu, Barkov listasi hyökkääjänsä, jotka villitsivät Suomen kiekkokansan ensimmäisenä MM-kultakeväänä 1995.
Loput kolme valintaa selviävät yllä olevalta videolta. Esimerkiksi Teemu Selänteen listaltaan ulos jättäneen Barkovin valinnoissa on mukana myös varmasti monien mielestä yllättävä nimi.