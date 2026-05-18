Wienin Euroviisuissa muisteltiin aiempien vuosien kappaleita.

"We are the heroes of our time", lauloi Ruotsin Måns Zelmerlöw Itävallan Wienissä vuonna 2015 ja nappasi tuolloin Heroes-kappaleellaan euroviisuvoiton.

Tänä vuonna viisufinaalin väliaikanumerossa muisteltiin Itävallan aiemmin järjestämiä viisuja vuosilta 1967 ja 2015.

Sekä Expressen, sekä Nöjeslivet kertovat, että vielä harjoituksissa Zelmerlöwin voittokappaleesta nähtiin katkelma kyseisessä muisteluosiossa, mutta itse finaalilähetyksessä osuutta ei enää ollut.

Expressen sanoo kysyneensä EBU:lta miksi kappaletta ei kuultu, mutta he eivät vielä ole saaneet vastausta.

Finaalissa kuultiin toki muita ruotsalaisia, kuten Abbaa, sekä Loreenia, samalla kun juhlistettiin viisujen 70-vuotista taivalta viisupotpurin muodossa.

