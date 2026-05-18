Leijonien maanantainen MM-vastustaja Yhdysvallat ei pullistele tähtinimillä, mutta sillä on silti koossa rutkasti NHL-kokemusta omaava miehistö.

Puolustava maailmanmestari Yhdysvallat on tänä keväänä jääkiekon MM-kisoissa muutamaa pykälää nimettömämmällä joukkueella kuin vuosi sitten, mikä on luonut mielikuvia erityisen heikosta tähtilippunipusta. Tänään Leijonia vastaan tilannetta korostaa vielä se, ettei kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja ja yksi kisojen kirkkaimmista tähdistä Matthew Tkachuk ole vielä kokoonpanossa.

USA:n pelaajalistasta löytyy silti kiekkoseuraajille tuttuja nimiä. Puolustusta johtaa yli tuhannen NHL-ottelun konkari Justin Faulk. Hyökkääjillä Matt Coronatolla ja Ryan Leonardilla on alla tehokkaat NHL-kaudet.

Hyökkäyksessä Leijonien kärki on varsinkin Aleksander Barkovin ja Anton Lundellin ansiosta terävämpi kuin USA:n, mutta yli sadan NHL-ottelun miehiä on joukkueilla yhtä monta.