Malediiveilla kadonneet sukeltajat on löydetty.

Malediivien hallitus kertoi, että kadoksissa olleiden neljän italialaisen sukeltajan ruumiit paikallistettiin maanantaina tehdyssä etsinnässä.

Etsintäoperaatiota vedenalaisessa luolassa on kuvailtu erittäin vaativaksi. CNN:n mukaan luola on syvimmillään 70 metriä pinnan alapuolella ja 200 metriä pitkä.

Tänään operaatiossa oli mukana kolme kokenutta suomalaissukeltajaa, jotka kuuluvat kansainväliseen sukellus- ja turvallisuusryhmä Divers Alert Networkiin (DAN).

Suomalaiset onnistuivat

MTV Uutiset tavoitti DAN Europen tiedottajan Cristian Pellegrinin vain hetki sen jälkeen, kun suomalaissukeltajat olivat nousseet pinnalle. Pellegrini kehuu suomalaissukeltajien työtä.

– He onnistuivat siinä, mikä ei ole ollut mahdollista aikaisempina päivinä, Pellegrini kertoi MTV Uutisille maanantaina päivällä.

Sukellus kesti noin kolme tuntia. Sen aikana sukeltajat paitsi löysivät kadonneiden ruumiit, myös tutkivat maanalaista luolastoa ja keräsivät tärkeää tietoa operaation seuraavien vaiheiden suunnitteluun.

– Seuraavilla sukelluksilla, toivottavasti jo huomenna, he aloittavat operaation ruumiiden tuomiseksi takaisin pinnalle, Pellegrini kommentoi MTV:lle.

Yksi pelastaja kuoli viime viikolla

Kaikkiaan viisi italialaista menehtyi sukellusonnettomuudessa Malediiveillä viime viikon torstaina. Yksi heistä löytyi jo samana päivänä.

CNN:n mukaan ensimmäisenä luolan suulta löytyi sukellusopas ruumis. Sijainti herätti epäilyt siitä, että loput neljä mukana ollutta löytyisivät luolan sisältä.