Rikosepäilyssä oli kyse siitä, että nyt 51-vuotias miljonääri ei ilmoittanut verottajalle verovuonna 2014 omistamiensa ulkomaisten arvopaperien luovutusvoittoa.
Helsingin käräjäoikeus on hylännyt Fazer-sukuun kuuluvan Jan Peter Fazerin syytteen törkeästä veropetoksesta.
Oikeuden mukaan syyteoikeus tapauksessa oli vanhentunut. Oikeus kuitenkin totesi, että Fazerin toiminta täyttää veropetoksen määritelmän, eikä Fazerin väite erehdyksestä ole uskottava.
Luovutusvoiton määrä oli noin 600 000 euroa. Tämän vuoksi Fazerille jäi määräämättä pääomatuloveroa lähes 200 000 euron edestä.