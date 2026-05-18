Valion suunnitelma tietää huonoa Oululle.
Valio suunnittelee Oulun-tehtaansa sulkemista ja sen tuotannon siirtoa Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi arviolta 140 työpaikan vähentämistä.
Valio kertoo tiedotteessa aloittavansa suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 264 ihmistä.
Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista.
Oulun-tehtaan sulkeminen tapahtuisi nykyisen suunnitelman mukaan vaiheittain, vuoden 2028 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä.