MTV Uutiset oli paikan päällä Euroviisuissa. Toimittajat tekivät suorassa lähetyksessä paljastuksia viisukulisseista.

Suomen viisuedustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen sijoittuivat kuudenneksi Euroviisuissa Wienissä. Suomi oli vedonlyöntitilastojen ykkönen, mutta voiton vei Bulgaria.

MTV Uutisten toimittajat Katja Lintunen ja Katariina Kähkönen viettivät viikon viisuhuumassa Wienissä ja lensivät samalla lennolla takaisin Suomeen Pete Parkkosen kanssa.

Toimittajakaksikko kertoi Huomenta Suomessa paljastuksia viisujen kulisseissa. Yllä olevalta videolta pääset katsomaan, kuinka kansainvälinen reagoi finaalin loppuvaiheessa juuri ennen kuin voittaja julkistettiin sekä myös sen, kuinka Parkkosen lentomatka Suomeen meni.