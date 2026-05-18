Pitkään suunnitteilla ollut Garden Helsinki -hanke keskittyy jatkossa vain areenan valmistumiseen. Hankkeesta on karsittu pois hotelli, asuntorakentaminen ja toimistotilat.

Garden-hanketta on valmisteltu jo 2010-luvun taitteesta lähtien. Viime vuodet jättiareenan saaminen Helsingin Töölöön on ollut vastatuulessa erityisesti rakentamisen hinnannousun takia.

Garden Helsingin hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori kertoi maanantaina, että jatkossa hanke keskittyy vain tapahtuma- ja urheiluareenan toteuttamiseen.

Uudessa mallissa hankkeesta on karsittu pois hotellin, asuntojen ja toimistojen rakentaminen samaan yhteyteen. Tällä toimenpiteellä hintaa saadaan alemmas, rakentamisen aikataulu nopeutuu ja riskit pienenevät.

– Garden 2.0 tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että olemme tehneet hankkeessa olennaisen valinnan ja keskittyneet siihen, mikä on kaikkein tärkeintä: areena. Uusi konsepti on aiempaa selkeämpi, realistisempi ja paremmin toteutettavissa, Vapaavuori kertoo tiedotteessa.

Garden-areenaa suunniteltiin aiemmin rakennettavaksi valtaosin maan pinnan alle, mutta uuden suunnitelman mukaan halli voi nousta 20 metriä aiempaa korkeammalle. Samalla maan tasolla suunniteltu puistopiha siirtyy osin areenan katolle.

– Ratkaisu yksinkertaistaa rakentamista merkittävästi, alentaa kustannuksia ja lyhentää rakennusaikaa. Samalla avautuu mahdollisuus arvioida areenan rakennetta uudelleen ja kasvattaa sen kapasiteettia jopa yli 22 000:een, tiedote kertoo.

Ilta-Sanomien mukaan Garden Helsingin kustannusarvio on muutosten myötä pudonnut 700–800 miljoonasta eurosta alle 500 miljoonaan. Jääkiekko-otteluissa Garden vetäisi nykysuunnitelmien mukaan 17 000–18 000 katsojaa.

Helsingistä on puuttunut kansainväliset mitat täyttävä yli 20 000 katsojan areena. Samaan aikaan Vantaan Kivistöön on ollut vireillä Arena 3.3 -hanke.