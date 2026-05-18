Päivi Anttikoski palaamassa valtioneuvoston viestintään huippuvirkaan.

Valtioneuvoston uuden viestintäosaston osastopäälliköksi aiotaan esittää Päivi Anttikoskea ja apulaisosastopäälliköiksi Niina Hyrskyä ja Janne Impiötä.

Asian vahvistavat STT:lle eri lähteet.

Nimitykset tulevat valtioneuvostoon, kun laajat turvaselvitykset ovat valmistuneet. Se voi viedä viikkoja. Valtioneuvosto täyttää virat viiden vuoden määräajaksi heinäkuun alusta.

Anttikoski on toiminut aiemmin valtioneuvoston viestintäjohtajana vuoden 2018 alusta kesäkuuhun 2021. Sen jälkeen hänet nimitettiin mediajohtajaksi SOK:lle. Tammikuussa kerrottiin, että hän jättää tehtävänsä. Hyrsky on nykyisin puolustusministeriön viestintäjohtaja ja Impiö maa- ja metsätalousministeriön viestintäjohtaja.

Valtioneuvostoon ollaan perustamassa uusi keskitetty viestintäosasto heinäkuun alusta alkaen. Viestintäosastolla työskentelee noin 140 viestinnän ammattilaista.