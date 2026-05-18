Selkäkipu koskettaa lähes jokaista suomalaista, mutta harva tietää, miten sitä hoidetaan oikein. Fysioterapeutti neuvoi Huomenta Suomessa, miten kivun voi taltuttaa turvallisesti.
Selkäkivut ovat hyvin yleisiä. Selkäliiton arvioiden mukaan jopa 80–90 prosenttia ihmisistä kokee selkäkipuja jossain vaiheessa elämäänsä.
Valtaosassa tapauksista kyseessä on niin sanottu epäspesifinen selkäkipu. Se tarkoittaa sitä, että kivulle ei löydy yksittäistä rakenteellista syytä.
Fysioterapeutti Mikko Petäjäniemi kertoi Huomenta Suomen haastattelussa, että esimerkiksi yksipuoliset työasennot tai kuormitus arjessa saattavat kipeyttää selän.
Selkä voi kipuilla myös tunneperäisesti. Kova stressi tai jännitys voivat jumittaa selän, etenkin jos on jo entuudestaan selkäkipuhistoriaa.
– Huonosti nukutut yöt aiheuttavat monesti selkäkipua ja stressi jännittää. Taustalla saattavat olla vuosia tai jopa vuosikymmeniä vanhat traumat, Petäjäniemi selvittää.
Potilaan kannalta kivuissa on hankalaa se, että alkulähde saattaa olla ihan jossain muualla kuin kipeässä kohdassa.