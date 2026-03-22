Israel julkaisi kartan ja siinä on jotain pahemman kerran pielessä.
Israelin puolustusministeriö julkaisi lauantaina sosiaalisessa mediassa kartan, jolla se esittelee Iranin kyvykkyyttä ampua keskipitkän kantaman (IRBM) ballistisia ohjuksia pitkälle Lähi-idän ulkopuolelle.
Israel ja Yhdysvallat aloittivat 28. helmikuuta ilmaiskut Iraniin. Iran on kostanut toimet ampumalla ohjuksia lähimaihin.
Israel haluaa kartalla mitä ilmeisimmin osoittaa, ettei mikään maa miltei koko Euroopassa ole turvassa Iranin ballistisilta ohjuksilta.
Karttaan on eksynyt vain yksi outo erikoisuus: Suomi sijaitsee Ruotsin paikalla ja Ruotsi taas Suomen paikalla.
Asia on herättänyt oudoksuntaa ja ihmetystä sosiaalisessa mediassa.
– Kertokaa minulle lisää Ruotsista ja Suomesta, milloin tämä aluevaihto tapahtui?, naljailee eräs käyttäjä.
– Te typerykset sekoititte Suomen ja Ruotsin keskenään, kommentoi toinen.
– Hyvä huomio, rehellisesti suomalaiset ovat saaneet tarpeekseen naapuruudesta Venäjän kanssa, toteaa kolmas.
1:38