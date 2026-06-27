Yhdysvallat iski Iraniin. Iskut jatkuvat yhä, kertoo yhdysvaltalaismedia.
Yhdysvallat kertoo tehneensä iskuja Iraniin Hormuzinsalmen alueelle, kertoo maan asevoimat myöhään perjantai-iltana. Yhdysvallat sanoo iskeneensä Iranissa ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin.
Asevoimien mukaan iskut on tehty vastauksena eiliseen hyökkäykseen rahtilaivaa vastaan, joka oli kulkemassa Hormuzinsalmen läpi, kertoo Reuters. Yhdysvallat on syyttänyt iskusta Irania ja sanonut sen rikkoneen maiden välistä aselepoa.
Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO kertoi torstaina, että Hormuzinsalmessa rahtialus oli joutunut iskun kohteeksi. New York Timesin lähteiden mukaan iskun takana oli Iranin asevoimat.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iran ampui droonein Hormuzinsalmessa liikkuvia aluksia kohti, kertooi Reuters.
Trump arvosteli Iranin toimintaa jyrkästi aikaisemmin perjantaina.
Iranilaismedian mukaan iskut ovat osuneet Etelä-Iranin Sirikin kaupungissa sataman laiturialueelle. Iranin vallankumouskaarti varoitti, että iskuihin tullaan vastaamaan nopeasti ja päättäväisesti.
Uutiskanava CNN:n mukaan Yhdysvaltojen iskut Iraniin ovat toistaiseksi päättyneet. Asiasta CNN:lle kertoi yhdysvaltalaisviranomainen.
Laivaliikennettä on päästy pienimuotoisesti jatkamaan öljynkuljetuksille tärkeässä Hormuzinsalmessa sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut ovat edenneet. Torstain isku seisautti kuitenkin laivaliikenteen uudelleen.