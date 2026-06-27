Yhdysvallat kertoi iskeneensä Iranissa ohjus- ja droonivarastoihin.
Iran syyttää Yhdysvaltojen rikkoneen räikeästi maiden välistä alustavaa rauhansopimusta.
Osapuolet ovat jatkaneet iskuja viime päivinä. Yhdysvallat kertoi myöhään eilen iskeneensä Iranissa ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Iranin vallankumouskaartin kerrottiin myöhemmin vastanneen yhdysvaltalaisiskuihin.
Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Hormuzinsalmella toissa päivänä tehtyyn iskuun, jonka kohteena oli rahtialus. Yhdysvallat on syyttänyt iskusta Irania ja sanonut sen rikkoneen maiden välistä aselepoa.