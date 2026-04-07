Yhdysvaltain presidentti vastasi maanantaina toimittajan yllättävään kysymykseen.

Donald Trumpilta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, mitä hän vastaisi kriitikoilleen, jotka ovat ehdottaneet presidentille mielenterveyteen liittyviä tarkastuksia tai tutkimuksia. Spekulaatiot presidentin voinnista ovat nousseet sen jälkeen, kun hän julkaisi sosiaalisen median palvelussa kirosanojen sävyttämän tulikiven katkuisen päivityksen.

Oman puolueen jäsenetkin ovat soimanneet Trumpia pääsiäisrauhan rikkomisesta.

Pääsiäissunnuntaina julkaistussa päivityksessä Trump kehotti Irania avaamaan "sen vitun salmen, hullut paskiaiset tai tulette elämään helvetissä".

Trump antoi Iranille pääsiäispyhinä uuden määräajan Hormuzinsalmen avaamiseksi. Määräaika umpeutuu tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa.

Trump on uhannut alkaa tuhoamaan Iranin infrastruktuuria, mikäli tärkeää energiankuljetusväylää ei avata määräaikaan mennessä.

Trump lisäsi tänään iltapäivällä Suomen aikaa löylyä kirjoittamalla Truth Social -palvelussaa kokonaisen sivilisaation kuolevan.

– Kokonainen sivilisaatio kuolee tänään, se ei nouse enää koskaan. En halua sen tapahtuvan, mutta näin todennäköisesti tapahtuu.