Tampereen Ilveksen vahvuuteen kesken SM-liigasyksyn liittynyt Olli Palola on sivussa kahdesta neljään kuukautta.

Palola loukkaantui viime keskiviikon ottelussa Sportia vastaan.

– Harmittaa vietävästi, että loukkaantuminen tuli päästyäni juuri pelillisesti huippukuntoon. Oli äärimmäisen mukavaa pelata, ja aiemmin kuntouttamani paikat kestivät hyvin. Nyt osui kuitenkin kohdalle täysin uusi vamma, jolla ei ole mitään tekemistä vanhojen vammojeni kanssa, Palola kommentoi Ilveksen tiedotteessa.

– Keskityn nyt kuntoutumiseen ja tuen joukkuettamme kaukalon ulkopuolelta. Katsotaan sitten myöhemmin, ehdinkö vielä pelikuntoon tämän kauden aikana.

Palola on aikaisintaan pelikunnossa ennen maaliskuun puoltaväliä. Pahimmassa tapauksessa hän ei ehdi kuntoutua kevään pudotuspeleihin mennessä.

37-vuotias Palola on tehnyt kauden 24 ottelussa tehot 7+7=14.