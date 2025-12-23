Helsingin Kontulaan riensi peräti 17 pelastusyksikköä tulipaloa sammuttamaan.
Kontulankaareen Helsingin Kontulaan tuli ilmoitus suuresta rakennuspalosta hieman kello 17 jälkeen jouluaatonaattona. Paikalle saapui 17 pelastusyksikköä.
Palokohteena oli ravintolan hiiligrilli, jonka hormiin roihahtaneet liekit olivat jääneet kytemään. Päivystävän palomestarin mukaan tilanne alkaa jo olla ohi, ja paikalle jää muutamia pelastajia varmistamaan, ettei palo roihahda uudelleen.
Ilta-Sanomat kertoo, että kyseessä oli Kontulan ostoskeskuksessa sijaitseva Tikke Kebab Grill -ravintola.
Turmassa säästyttiin henkilövahingoilta.