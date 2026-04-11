Poliisi on eristänyt alueen Iitissä miehittämättömään ilma-alukseen, eli drooniin liittyen.
Poliisi kertoo saaneensa hätäkeskuksen kautta kello 13.12 ilmoituksen kansalaiselta, joka oli mahdollisesti löytänyt pudonneen miehittämättömän ilma-aluksen Iitistä metsästä.
Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrotaan MTV Uutisille, että tämänhetkisten tietojen mukaan kyseessä vaikuttaa olevan samankaltainen drooni, kuin mitä Kaakkois-Suomesta havaittiin hiljattain.
– Poliisi on eristänyt alueen, ja selvittää muiden viranomaisten kanssa yhteistyössä tilannetta, poliisi kertoo.
pyytää välttämään eristysalueella liikkumista.
MTV
Poliisin mukaan alue on eristetty riittävän laajalta alueelta ja tilanteessa on varauduttu siihen, että droonissa saattaa olla räjähdelasti.