Thaimaassa kuningas Rama on moneen kertaan naimisiin mennyt, haaremia pyörittänyt naistenmies, jonka talouskuviotkin ovat aika ajoin olleet epäselvät.
Thaimaan kuningas Maha Vajiralongkorn, hallitsijanimeltään Rama X, tunnetaan ympäri maailman kiistanalaisuudestaan.
Kruunun takaa -ohjelman jaksossa kuninkaallisasiantuntija ja kirjailija Satu Jaatinen sekä MTV Uutisten toimittaja Aino Haili käyvät läpi erilaisia kuningaskuntia Euroopan ulkopuolella.
Thaimaassa Rama X:sta tuli kuningas vuonna 2016 hänen isänsä kuningas Bhumibol Adulyadejin kuoltua. Kruunajaisia vietettiin toukokuussa 2019 näyttävästi usean päivän ajan.
Tätä nykyä Rama on 73-vuotias hallitsija, joka kohauttaa maailmalla usein. Rama on ollut naimisissa viidesti, ja tämän hetken puolisotilanne tuntuu monien mielestä erikoiselta.
– Ilmeisesti hänellä on tällä hetkellä kaksi vaimoa. Hänet on kruunattu vuonna 2019 ja samana vuonna hän meni kaksi kertaa naimisiin, Jaatinen kertoo.
– Hänellä on virallinen vaimo ja sitten myös hieman epävirallisempi vaimo.