Sami Pajari lähtee hakemaan jatkoa menestysputkelleen ensi viikolla ajettavassa Portugalin MM-rallissa.

Pajarilla on kasassa peräti neljä peräkkäistä vierailua palkintokorokkeella. Viikko sitten hän otti tuoreimman palkintosijansa ajettuaan kolmanneksi Kanariansaarten MM-rallissa.

Pajarin kaksi viimeisintä onnistumista on tullut asvaltilla, mutta ensi viikolla edessä on paluu soralle. Toyotan suomalaistähti on osallistunut viidesti aiemmin Portugalin ralliin, joten hänellä on jälleen kaikki edellytykset taistella huippusijoituksista.

– Toivon niin, mutta uskon, että se voi olla todella hankalaa tällä kertaa. Nyt olemme ensimmäistä kertaa näin kärjessä lähtöjärjestyksessä, Pajari huomauttaa.

Pajari on MM-sarjassa kolmantena, mikä tietää hänelle kolmatta lähtöpaikkaa Portugalissa. Pajarin starttinumero ei ole paras mahdollinen, mutta ei aivan heikoinkaan. Eniten lähtöpaikastaan kärsii MM-sarjaa johtava Elfyn Evans, joka joutuu aura-autoksi Pohjois-Portugalin sorabaanoilla.

– Se voi olla vaikeampaa, kun olemme kolmantena tiellä. En haluaisi alkaa heti valittaa tästä, mutta tämä on jotain täysin uutta minulle, Pajari naurahtaa.

– Sebastien (Ogier) ja Dani (Sordo) ovat taaempana lähtöjärjestyksessä, jja heitä on muutenkin vaikea haastaa. Ehkä se (palkintoputken jatkaminen) voi olla hankalaa, jos he saavat hyötyä lähtöpaikastaan. Mutta on mukavaa mennä takaisin soralle.

Portugalin MM-ralli pääsee vauhtiin torstaina 7. toukokuuta, jolloin ajetaan kolme ensimmäistä erikoiskoetta. Testierikoiskoe on ohjelmassa poikkeuksellisesti jo keskiviikkona.