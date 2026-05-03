Miamin GP:ssä paalupaikan valloittanut Mercedeksen Kimi Antonelli reagoi aika-ajoissa nähtyyn läheltä piti -tilanteeseen kuin suomalaiskaimansa Kimi Räikkönen konsanaan.
Kolmannen peräkkäisen paalupaikkansa saavuttanut Antonelli jäi aika-ajojen toisessa osiossa Red Bullin Max Verstappenin pohja-ajasta 0,173 sekuntia, mutta piti pintansa päätösosiossa ja alitti kauden parhaan aika-ajotuloksensa tehneen hollantilaismestarin noteerauksen 0,166 sekunnilla.
Kauden kolmessa ensimmäisessä osakilpailussa eturivin molemmat lähtöruudut valloittaneen Mercedeksen toinen kuljettaja George Russell jäi Antonellin paalupaikka-ajasta peräti 0,399 sekuntia ja joutui tyytymään vasta viidenteen lähtöruutuun.
Aika-ajojen tuoksinassa Mercedes-kaksikko käväisi huomattavasti lähempänäkin toisiaan muun muassa silloin, kun molemmat kuljettajat vapautettiin varikolta samanaikaisesti. Russell kurvasi Antonellin eteen, ja tämä säikähti.
– Bwoah. Se oli lähellä, Antonelli tokaisi radion välityksellä tiimilleen.
Harmittomalta vaikuttava radioviesti pantiin monessa paikassa merkille, sillä bwoah tuli aikanaan tunnetuksi suomalaistähti Räikkösen ensireaktiona milloin mihinkin.
Antonelli toisteli sanaa jo edellisen, Japanissa ajetun GP-kisan varikkoalueelle saapuessaan. Mercedes teki tuolloin pilaa siitä, että Antonelli oli esitelty Kiinan GP:n palkintokorokkeella epähuomiossa Räikkösenä.