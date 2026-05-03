Facebookin säästämiseen keskittyvässä ryhmässä ihastellaan Hannan lihapullakikkaa.
Hanna Mäkinen jakoi taannoin ryhmään kuvan pakastinlaatikostaan, jonne hän oli asetellut rivin itse tekemiään lihapullia.
– En tiedä, mitä insinöörit tässä matalassa pakastimen laatikossa ovat suunnitelleet pakastettavan, mutta meillä se on lihapullalaatikko, Hanna kirjoitti kuvansa yhteyteen.
Näin Hanna pakastaa lihapullia.Hanna Mäkinen
Hanna kertoo tekevänsä lihapullia aina, kun löytää kaupasta punalaputettua jauhelihaa.
– Pyörittelen valmiit pullerot ja tästä laatikosta siirrän jäätyneenä ilmatiiviisiin pusseihin. Irtonaisia lihapullia on helppo ottaa sulamaan tarvittava määrä ja välillä viikolla sujahtaa jäisenäkin uuniin tai pannulle.
– Äidin hermojen ei tarvitse venyä, vaikka sentti venyykin, Hanna lisää vielä.
"Loistava idea!"
Hannan niksi sai ryhmässä innostuneen vastaanoton. Moni kiitteli sitä, että keksi nyt käyttöä matalalle pakastinlaatikolle.
– Loistava idea! Ryhmässä muun muassa kehuttiin.