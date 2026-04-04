Suomi aloittaa ampumaharjoitukset merialueilla.
Suomenlahden merivartiosto on lisännyt valmiuksiaan havaita ja torjua drooneja, merivartiosto kertoo.
Itäisellä Suomenlahdella partioivia veneitä on lisätty ja myös muuta valvontaa on lisätty.
Kouvolassa näkyvillä olevasta tutkasta on kerrottu medioissa sen jälkeen, kun Suomesta löytyi useita ukrainalaisia drooneja.
Perjantaina Puolustusvoimat ohjeisti, ettei tutkia tulisi "operaatioturvallisuussyistä kuvata".
Lisäksi "tähystämällä luodaan tilannekuvaa", sanoo Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja, komentaja Ilja Iljin.
– Pyrimme monipuolisen ja monikerroksisen valvontajärjestelmän kautta luomaan riittävän tilannekuvan, jotta pystymme havaitsemaan Suomeen suuntautuvat droonit, ja niihin tarvittaessa puuttumaan, Iljin sanoo MTV Uutisille.
Rajavartiolaitoksen Suomenlahden merivartioston sukeltajat tutkimassa ilma-aluksen osia Luumäellä.Handout
Ampumaharjoitukset osa merivartioston toimia
Merivartiosto tiedotti lauantaina ampuvansa laivatykistöaseilla Kotkan edustalla sunnuntain ja torstain välisenä aikana.
Ampumaharjoitukset ovat komentaja Iljinin mukaan "osa meidän toimia drooniuhkaan vastaamiseksi".