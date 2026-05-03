Yhdysvaltalainen Gretchen Walsh on kohentanut omissa nimissään ollutta naisten sadan metrin perhosuinnin maailmanennätystä pitkällä radalla.
Walsh voitti Fort Lauderdalessa, Floridassa käydyn kisan ylivoimaisesti yli neljällä sekunnilla ja rikkoi matkan maailmanennätyksen neljännen kerran urallaan.
Ajalla 54,33 Walsh alitti edellisen, vuosi sitten samassa paikassa uimansa ME:n peräti 0,27 sekunnilla.
23-vuotias Walsh on pitänyt matkan maailmanennätystä nimissään kesäkuusta 2024 lähtien rikottuaan tuolloin ruotsalaisen Sarah Sjöströmin vuoden 2016 olympialaisissa tekemän ME:n 55,48.
Ainoana ihmisenä Sjöströmin vanhan ME-ajan alittaneella Walshilla on nimissään historian 13 parasta aikaa naisten sadan metrin perhosuinnissa.