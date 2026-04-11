Droonin putoamispaikan lähellä asuva Jari Altio arvelee droonin tippuneen jo päiviä aiemmin.

Poliisi kertoo saaneensa hätäkeskuksen kautta kello 13.12 ilmoituksen kansalaiselta, joka oli mahdollisesti löytänyt pudonneen miehittämättömän ilma-aluksen Iitistä metsästä.

Linnuntietä muutaman kilometrin päässä asuva Jari Altio kertoo MTV Uutisille, että paikalle on iltapäivän aikana saapunut viranomaisia tasaiseen tahtiin.

Altio kertoo, että poliisi on eristänyt alueen Perheniemellä, Tommennorontieltä.

– Katselin kiikareilla, kun poliisit seisoivat tiellä. Kuulin sitten, että sieltä metsästä on löytynyt jokin lennokki.

Altio kertoo, että tie on tällä hetkellä suljettu liikenteeltä. Tie päättyy metsäalueeseen.

Tietoa siitä, milloin mahdollinen drooni olisi tippunut, ei viranomaisilta ole vielä kuultu.

Altio arvelee, että ilma-alus olisi tippunut metsään jo muutama päivä sitten.

– Tänään se sieltä on löytynyt. Se on varmaan keskiviikon ja torstain välisenä yönä, kun kuuntelin ja hävittäjät lensivät silloin yöllä puoli kuuden aikaan. Olin kuulevinani myös kolmen aikaan lentelyä, Autio sanoo.

Varmuutta siitä, kuka mahdollisen droonin löysi, ei ole.

Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan kyseessä vaikuttaa olevan samankaltainen drooni, kuin mitä Kaakkois-Suomesta havaittiin hiljattain.