Ilkka Herola on sijoittunut kymmenenneksi yhdistetyn miesten maailmancupin yhteislähtökilpailussa Itävallassa.
Kymmenen kilometrin hiihdon ja normaalimäen hyppykisan Seefeldissä voitti Johannes Lamparter. Itävallan kaksoisvoiton varmisti Stefan Rettenegger, ja kolmas oli Norjan Andreas Skoglund.
Herola oli hiihdossa kahdeksas. Ladulla hänen edelleen ehti seitsemänneksi sivakoinut Eero Hirvonen, joka putosi lopputuloksissa 18:nneksi.
Wille Karhumaa oli 38:s ja Herman Happonen 51:s.
Kaikkiaan kolmen kisan cup-viikonloppu Seefeldissä on viimeinen kilpailutapahtuma ennen Milano-Cortinan olympiakisoja.