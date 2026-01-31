Ilkka Herola hyppäsi parhaana suomalaisena kuudenneksi yhdistetyn miesten maailmancupin kilpailun mäkiosuudella Itävallan Seefeldissä.

Herola leiskautti normaalimäestä 105,5 metriä ja lähtee 7,5 kilometrin hiihto-osuudelle 26 sekuntia itävaltalaiskärkimies Stefan Retteneggerin jälkeen. Palkintokorokesijaan on eroa 14 sekuntia.

Eero Hirvonen jäi 96,5 metriin ja lähtee ladulle 1.05 minuuttia Retteneggerin jälkeen. Hirvonen oli mäkiosuuden 22:s ja Wille Karhumaa 40:s. Karhumaan ero kärkeen on puolitoista minuuttia.

Hiihto-osuus alkaa kello 16.30 Suomen aikaa.