Heta Hirvonen on parhaana suomalaisena yhdeksäntenä yhdistetyn naisten maailmancupin kilpailun mäkiosuuden jälkeen Itävallan Seefeldissä.

Hirvonen leiskautti 102 metriä ja lähtee viiden kilometrin hiihto-osuudelle 36 sekuntia kärkinainen Alexa Brabecin jälkeen. Yhdysvaltalainen venytti 104 metriä.

Minja Korhonen jäi 91,5 metriin ja lähtee ladulle 14:ntenä. Korhonen oli tammikuun puolivälissä erinomaisessa vireessä ja kahmi viisi peräkkäistä palkintokorokesijoitusta, mutta nyt etenkin hyppykunto tuntuu olevan hukassa. Eroa kärkeen on 46 sekuntia.

Anna Kerko hyppäsi 89 metriä ja oli mäkiosuuden 27:s. Kirittävää kärkeen on yli minuutti. Hiihto-osuus alkaa kello 15.45.