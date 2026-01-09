Täysi-ikäinen mies loukkaantui tilanteessa, mutta hänellä ei ole hengenvaaraa poliisin mukaan.
Poliisi käytti Vantaalla perjantai-iltana ampuma-asetta, kertoo Itä-Uudenmaan poliisilaitos.
Poliisi sai perjantai-iltana hätäkeskukselta ilmoituksen, jonka mukaan kerrostalon rappukäytävässä liikkui henkilö ampuma-aseen kanssa.
Lopulta henkilö tavoitettiin yksityisasunnosta. Poliisi käytti tilanteessa ampuma-asetta, kun mies ei käskytyksestä huolimatta luopunut teräaseesta.
Täysi-ikäinen mies loukkaantui tilanteessa. Hänelle annettiin tapahtumapaikalla ensiapua ja hänet toimitettiin sairaalahoitoon. Hänellä ei ole hengenvaaraa.
Helsingin poliisilaitos tutkii tapausta virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena.
Poliisin aseenkäyttöön liittyen asian selvittämisestä vastaa tutkinnanjohtajaksi nimitettävä syyttäjä Valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksiköstä
Juttua täydennetty 9.1. kello 20:42: Lisätty poliisin tiedotteesta tiedot.