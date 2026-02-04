Nuorten epäillään liittyvän törkeän pahoinpitelyyn Tampereen Kalevan Prismassa.
Tampereella Kalevan Prismassa tapahtui 29. tammikuuta epäilty törkeä pahoinpitely. Poliisi epäilee alle 20-vuotiaiden nuorten pahoinpidelleen nelikymppisen miehen Kalevan Prismassa.
Poliisi pyysi tiedotteessaan epäiltyjä ilmoittautumaan. Koska ilmoittautumisia ei tullut, poliisi julkaisee heidän kuvansa tunnistamiseksi.
Jos tunnistat kuvassa olevia henkilöitä tai henkilöt, ilmoita tietosi poliisin vihjesähköpostiin
vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi otsikolla "Nuoret".