Muutoksella muun muassa mahdollistettaisiin alkoholin kotiinkuljetus.

Kiisteltyä alkoholilain muutosta käsitellään jälleen eduskunnassa istuntokauden alettua. Esityksellä muun muassa annettaisiin Alkolle ja muille alkoholin vähittäismyyjille mahdollisuus toimittaa alkoholia kotiinkuljetuksella.

Asiaa koskeva perustuslakivaliokunnan lausunto valmistuu todennäköisesti ensi tiistaina, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.).

– Vielä tänään lausuntoa ei saatu valmiiksi. Ja syy oli yksinkertaisesti se, että valiokunta ei ollut päätösvaltainen aamulla, kun tämä asia oli meillä aikataulutettuna. Tämä on tietysti valitettavaa. Läsnäolo valiokunnassa on jokaisen jäsenen vastuulla.

Alkoholilain muutos oli budjettilaki, eli se piti käsitellä eduskunnassa loppuun jo viime vuoden puolella. Vestmanin mukaan esityksen käsittely siirtyi perustuslakivaliokunnassa alun perin siksi, että valiokunnan työmäärä oli syyskaudella erittäin suuri. Siksi se priorisoi budjettivaikutuksiltaan suurimpia esityksiä, joihin alkoholilain muutos ei kuulunut.

Sote-valiokunnan mietintö lähiviikkoina

Perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen esityksestä tekee mietinnön sosiaali- ja terveysvaliokunta. Valiokunnan puheenjohtaja Kirsta Kiuru (sd.) arvioi, että mietintö on valmistumassa seuraavien viikkojen aikana.

– Meillä on siihen varattu aika liuta asiantuntijoita, joten ei se tietenkään ihan nopeasti valmistu, hän sanoi STT:lle.