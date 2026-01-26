SM-liigan maalipörssiä johtavan JYPin Leevi Tukiaisen loukkaantuminen lauantain KalPa-ottelussa ei mahdollista ainakaan pikaista paluuta kaukaloon. JYPin urheilujohtajan Simo Mälkiän mukaan Tukiaista kuvattiin maanantaina.

JYPin tähtihyökkääjä Leevi Tukiainen joutui jättämään lauantain KalPa-ottelun kesken päätöserässä, kun hän loukkasi itseään kulmatilanteessa antaessaan vastataklausta KalPan Teemu Hartikaiselle.

Joitain minuutteja myöhemmin Tukiainen saatettiin ulos kaukalosta, ja tämän jälkeen tv-kuvissa nähtiin, kun hänet talutettiin kohti pukuhuonetta. Tukiainen ei talutettaessa varannut lainkaan painoa oikealle jalalleen.

JYPin urheilujohtajan Simo Mälkiän mukaan Tukiaista ei nähdä kaukalossa ainakaan hetkeen.

– Hän kävi tänään aamulla kuvissa. Huilia on luvassa joka tapauksessa, vielä ei ole varmuutta pituudesta, Mälkiä kommentoi.

Mälkiän mukaan Tukiaisen vamman laatu selviää tarkemmin lähipäivinä.

SM-liigan maalipörssiä johtavan Tukiaisen loukkaantuminen on JYPin hyökkäykselle valtaisa isku. Pidempiaikainen vamma tietäisi lisätöitä Mälkiälle. SM-liigan siirtoaika umpeutuu maaliskuun alussa.

– Varmaan sama tilanne meillä on kuin joka seurassa. Pitää katsoa, millaisia pelaajia voisi olla saatavilla, millainen on oma tarve, ja onko rahoitusta hankintoihin, Mälkiä tuumii.

– Jos terveenä ollaan, meillä on ihan hyvä tilanne, eikä ole tarvetta vahvistuksille. Pitää nyt kuitenkin seurata tätä loukkaantumistilannetta.

JYPin tähtiosastosta Santeri Huovila on puolestaan lähestymässä pelikuntoa. Leikkaushoitoa vaatineen ylävartalovamman saaneen hyökkääjän paluu voisi Mälkiän mukaan tapahtua lähiviikkojen aikana. Alkuperäisen aikataulun mukaan Huovilan paluu ajoittuisi helmikuun alkupuoliskolle.