Iittalan Pokémon-erä katosi hetkessä: Tomi jäi ilman, vaikka jonotti liikkeeseen ennen sen avaamista Origo x Pokémon -erikoismallisto myytiin niin nopeasti loppuun, että kysyntä ylitti Iittalan odotukset. Fiskars Finland Oy Ab Julkaistu 04.05.2026 19:15 Fanni Parma fanni.parma@mtv.fi Iittalan Pokémon-astiat vietiin käsistä. Osa asiakkaista jäi nuolemaan näppejään ja kummastelee, kuinka pienestä erästä oli loppupeleissä kyse. Iittalan ja suositun japanilaisen pelibrändi Pokémonin yhteistyömalliston ensimmäinen erä myytiin Suomessa hämmästyttävän nopeasti loppuun. – Ensimmäinen erä myytiin loppuun erittäin nopeasti, verkkokaupassa noin 30 minuutissa, Iittalan PR & Communications Manager Heidi Valkola kertoo MTV Uutisille sähköpostitse. Pokémon juhlii tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden kunniaksi lanseerattu erikoissarja Iittalan astioita tuli myyntiin Suomessa ja Japanissa vapunpäivänä, ja se oli saatavilla hyvin rajatusti vain verkkokaupassa ja valituissa Iittala-myymälöissä Suomessa ja Japanissa. Kyseessä on kolmen astian sarja, johon kuuluu kuppi, lautanen ja kulho, joissa Iittalan Origo-astiat ovat saaneet suositun Pokémon-hahmon Pikachun värityksen. Mukin ja kulhon suositushinta oli 30 euroa, lautasen 35 euroa. Lue myös: Uudessa muumimukissa vasenkätisiä ilahduttava yksityiskohta Kysyntä ylitti odotukset Iittala ei ollut varautunut Iittala Origo x Pokémon on erikoismalliston saamaan suureen kysyntään. – Mallisto on myynnissä vain rajoitetun ajan ja se vaikutti määriin. Kysyntä ylitti kuitenkin selvästi ennakkoarviot, Valkola kertoo.

Iittala x Pokémon -yhteistyömalliston seuraava erä saapuu markkinoille tänä kesänä. Tarkkaa päivämäärää ei ole vielä julkistettu.

Iittala Origo x Pokémon on erikoismallistoon kuuluu kuppi, lautanen ja kulho.

Iittala ei myöskään julkaise Pokémon-erikoiserän tarkkoja kappalemääriä.

– Kysynnän määrä ja nopeus ylittivät odotuksemme, Valkola kertoo.

Valkolan mukaan tuotteissa oli kuuden kappaleen ostorajoitus, jotta mahdollisimman moni asiakas saisi mahdollisuuden hankkia omansa.

Nostalgia kiinnostaa

Tomi, 37, oli yksi niistä, joka olisi halunnut ostaa Pokémon-aiheisia astioita itselleen. Hän oli suunnitellut hankkivansa astioita myös lahjaksi veljenpojilleen. Hän oli ensin kokeillut onneaan verkkokaupassa ja seuraavana päivänä liikkeessä, mutta hyllyt olivat molemmilla kerroilla ehtineet jo tyhjentyä.

– Tämä olisi ollut loistava lahja. Olisin samalla vaivalla ostanut ehkä jonkun lautasen myös itselleni, hän kertoo MTV Uutisille.

Mallistossa Pikachu-hahmo on yhdistetty Iittalan Origo-astiaston tunnusomaiseen raitakuosiin.Fiskars Finland Oy Ab

Pokémonit kiinnostavat häntä ennen kaikkea nostalgia-arvon takia.

– En ole keräillyt Pokémoneja sen suuremmin, mutta nuoruudessani keräilin Pokémon-kortteja maltillisesti, Tomi kertoo.

Hän kuvailee Iittalan ja Pokémonin erikoismallistoa veikeäksi.

– Olisin ehkä halunnut koko setin, mutta erityisesti kulhon, koska jogurtti- ja murokulhoja tarvitsee aina, hän kertoo.

Muumimukien harrastelija

Tomilla on jonkin verran kokemusta Iittalan ja Arabian erikoismallistoista. Hän tietää, miten haluttuja esimerkiksi Muumi-juhlamukit voivat olla.

– Minulla on useampia kymmeniä muumimukeja kotona, myös erikoisversioita, hän kertoo.

Suuri osa mukeista on Tomin perheellä arkikäytössä, mutta harvinaisempia hän on pistänyt kaappiin säästöön omille lapsille tulevaa varten.

Yleensä hän on hankkinut mukit itselleen verkkokaupasta, mutta tällä kertaa Pokémon-mallisto oli jo ehtinyt loppua vappupäivän aamuna siinä kohtaa, kun hän ehti pukea ostohousut jalkaansa.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän jäi verkkokaupassa ilman yhtäkään haluamaansa astiaa.

Kivijalkamyymälässä tavara loppui heti

Tomi päätti kokeilla onneaan uudestaan seuraavana päivänä kivijalkamyymälästä Helsingin Arabiasta. Vappupäivänä liike oli ollut luonnollisesti kiinni.

Hän saapui paikalle hetkeä ennen kuin liike avattiin kello kymmenen.

– Jonoa oli ehkä noin 30 metriä, siinä oli tuskin edes sataa ihmistä, Tomi arvioi tilannetta myymälän edustalla.

Japanilainen Pokémon juhlii tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan.Fiskars Finland Oy Ab

Heti kymmenen jälkeen Tomi oli juuri päässyt jonottamalla sisälle liikkeeseen, kun ensimmäiset pettyneet asiakkaat kävelivät häntä vastaan.

– He sanoivat, että ne olivat jo ehtineet loppua, Tomi kertoo.

Tomi kertoo nähneensä kassajonossa asiakkaita, joilla oli Pokémon-malliston tuotteita. Hän arvioi, että liikkeessä myynnissä ollut määrä kyseisiä astioita oli ollut todennäköisesti varsin pieni.

– En nähnyt hamstraajia, joilla olisi ollut sylit täynnä, hän muistelee.

Trokarit myyvät kalliimmalla

Tomi kertoo olleensa pettynyt ja kummastunut tilanteeseen. Asiakkaan vinkkelistä kokemus ei myöskään tuntunut täysin reilulta.

– Oli yllättävää, että tuotteita oli varattu niin vähän, hän pohtii.

Hän arvioi, ettei Arabian myymälässä ollut sellaista jäätävää yleisöryntäystä, joka olisi selittänyt, miksi tuotteet myytiin niin vauhdilla loppuun.

– Ymmärrän, että ne olisivat loppuneet joka tapauksessa, mutta jos ne loppuvat minuuteissa, on niitä silloin ollut tosi vähän, Tomi arvioi.

Hän on huomannut, että eBayn ja Tori.fi -kaltaisilla verkkosivuilla trokarit myyvät malliston astioita alkuperäistä myyntihintaa kovemmilla summilla eteenpäin.

– Aina niin käy. Sitä ei kai voi estää, mutta en osta settiä Torista. Voin odottaa kesään, tai sitten en. Tästä jäi vähän huono maku, Tomi summaa.

