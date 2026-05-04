Iittalan Pokémon-astiat vietiin käsistä. Osa asiakkaista jäi nuolemaan näppejään ja kummastelee, kuinka pienestä erästä oli loppupeleissä kyse.
Iittalan ja suositun japanilaisen pelibrändi Pokémonin yhteistyömalliston ensimmäinen erä myytiin Suomessa hämmästyttävän nopeasti loppuun.
– Ensimmäinen erä myytiin loppuun erittäin nopeasti, verkkokaupassa noin 30 minuutissa, Iittalan PR & Communications Manager Heidi Valkola kertoo MTV Uutisille sähköpostitse.
Pokémon juhlii tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden kunniaksi lanseerattu erikoissarja Iittalan astioita tuli myyntiin Suomessa ja Japanissa vapunpäivänä, ja se oli saatavilla hyvin rajatusti vain verkkokaupassa ja valituissa Iittala-myymälöissä Suomessa ja Japanissa.
Kyseessä on kolmen astian sarja, johon kuuluu kuppi, lautanen ja kulho, joissa Iittalan Origo-astiat ovat saaneet suositun Pokémon-hahmon Pikachun värityksen. Mukin ja kulhon suositushinta oli 30 euroa, lautasen 35 euroa.
Tomi, 37, oli yksi niistä, joka olisi halunnut ostaa Pokémon-aiheisia astioita itselleen. Hän oli suunnitellut hankkivansa astioita myös lahjaksi veljenpojilleen. Hän oli ensin kokeillut onneaan verkkokaupassa ja seuraavana päivänä liikkeessä, mutta hyllyt olivat molemmilla kerroilla ehtineet jo tyhjentyä.
– Tämä olisi ollut loistava lahja. Olisin samalla vaivalla ostanut ehkä jonkun lautasen myös itselleni, hän kertoo MTV Uutisille.
Mallistossa Pikachu-hahmo on yhdistetty Iittalan Origo-astiaston tunnusomaiseen raitakuosiin.Fiskars Finland Oy Ab
Pokémonit kiinnostavat häntä ennen kaikkea nostalgia-arvon takia.
– En ole keräillyt Pokémoneja sen suuremmin, mutta nuoruudessani keräilin Pokémon-kortteja maltillisesti, Tomi kertoo.
Hän kuvailee Iittalan ja Pokémonin erikoismallistoa veikeäksi.
– Olisin ehkä halunnut koko setin, mutta erityisesti kulhon, koska jogurtti- ja murokulhoja tarvitsee aina, hän kertoo.