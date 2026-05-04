Britney Spears pidätettin maaliskuussa.

Poptähti Britney Spears, 44, tunnusti ajaneensa alkoholin ja huumeiden vaikutuksen alaisena. Tunnustamalla rikkeen poptähti sai soviteltua tuomionsa lievemmäksi.

Spears pidätettiin maaliskuussa Yhdysvalloissa, kun hän oli Kalifornian moottoritiepoliisin mukaan ajanut BMW-merkkistä autoaan kovaa ja holtittomasti valtatiellä lähellä kotiaan.

Poliisin mukaan hän vaikutti olevan päihtynyt. Testien jälkeen hänet pidätettiin epäiltynä alkoholin ja huumeiden vaikutuksen alaisena ajamisesta.

Britney Spears pidätettiin autonsa ratista 5. maaliskuuta.AOP

Spearsia vastaan nostettiin syyte, johon tähden edustajat vastasivat kalifornialaisessa oikeussalissa maanantaina 4. toukokuuta. Spearsin ei tarvinnut olla paikalla henkilökohtaisesti, sillä kyseessä oli rikkomus.

Tähti tunnusti asianajajansa välityksellä syyllistyneensä holtittomaan ajamiseen päihtyneenä.

Spears ilmoittautui vapaaehtoisesti päihdehoitolaitokseen hieman yli kuukausi pidätyksen jälkeen.

