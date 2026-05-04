Lukko vahvistuu Félix Robertilla.

Kanadalaishyökkääjä Félix Robert, 26, siirtyy SM-liigassa pelaavaan Rauman Lukkoon yksivuotisella sopimuksella.

Robert on kiekkoillut kaksi viime kautta Ruotsissa Växjö Lakersissa. 103 SHL:n runkosarjaottelua toivat 45 tehopistettä ja 18 pudotuspelimatsia kuusi pinnaa.

Sitä ennen hän pelasi Pohjois-Amerikassa ja teki mallikkaita tehoja. AHL:ssä vyölle on kertynyt 198 runkosarjaottelua 115 pisteellä ja 19 pudotuspelikoitosta 11 paunalla.

Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt paljasti olleensa aiemminkin Robertin perässä.

– Olen seuraillut häntä jo AHL:ssa aikaisemmin ja kauden 2023–24 jälkeen olin ensimmäisen kerran yhteyksissä Félixin kanssa, mutta silloin hän päätyi loppukesästä Växjön riveihin. Nyt, kun tiesimme, että hänen sopimuksensa Ruotsissa päättyy, niin oltiin uudestaan yhteyksissä ja tällä kertaa kaikki meni hienosti maaliin, Sahlstedt sanoi seuran tiedotteessa.

Urheilupomo kehui miestä väkevin sanoin.

– Ensinnäkin hän on todella hyvä pelaaja, eikä hänellä oikeastaan ole isompia heikkouksia; osaa tehdä maaleja ja haistelee maalipaikkoja hyvin, on hyvä kiekolla ja syöttämään. Sen lisäksi todella työteliäs pelaaja ja tekee myös likaisen työn kentällä, eikä vain kärky tehopisteitä.

– Miellyttävä pelaaja katsoa, kun se työnteko ei lopu koskaan; karvaa kovaa, ajaa maalille ja tekee töitä joukkueelle. Ja vaikka ei ole koolla pilattu, niin hänellä on erinomainen tasapaino ja on kentällä jämäkkä kaveri, vahvan kropan avulla voittaa paljon kaksinkamppailuja.

Robert kuvaili itseään periksiantamattomaksi ja ahkeraksi joukkuepelaajaksi.

– Haluan pelata kovaa ja tehdä kaikkeni, jotta joukkue löytäisi keinon voittaa illasta toiseen. Tietenkin haluan tehdä siinä samalla myös pisteitä ja tehdä maaleja, mutta suurin vahvuuteni on melkein se, että olen kova työmyyrä, kanadalainen kertoi.