Arabiemiraateissa kolmen ihmisen kerrotaan haavoittuneen Fujairahissa sijaitsevaan voimalaitokseen osuneessa iskussa. Asiasta kertoi paikallinen uutistoimisto.
Uutistoimiston mukaan haavoittuneet ovat Intian kansalaisia ja heidät on siirretty sairaalahoitoon.
Arabiemiraattien puolustusministeriö kertoi aiemmin Iranin ampuneen neljä risteilyohjusta kohti maata. Näistä kolme onnistuttiin torjumaan ja neljäs putosi mereen, Arabiemiraattien puolustusministeriö sanoi.